В Вологде с 9 июля временно ограничат движение автотранспорта в переулке Долгом

09.07.2022 [Общество]

Движение транспортных средств будет приостановлено в переулке Долгом на участке от ул. Республиканской, д. 76 до ул. Южакова, д. 84. Уже в эту субботу здесь стартуют работы по капитальному ремонту теплосетей, которые продлятся до конца июля.

В период ремонта планируется заменить участок в 330 м тепловой сети, по которому осуществляется теплоснабжение многоквартирных домов по адресам: ул. Республиканская, д. 76 и Долгий переулок, д. 8. Работы выполняет компания «Вологдагортеплосеть» для повышения надежности теплоснабжения потребителей в микрорайоне. Сообщает администрация города Вологды. 

Тэги: ремонт, дорожное движение

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