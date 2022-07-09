В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева

09.07.2022 [Общество]

Дату ограничения движения на перекрестке улиц Конева и Воркутинской решено перенести на 15 июля. Такое решение было принято специалистами Департамента городского хозяйства и подрядной организации после проведения подготовительных работ на участке. Ремонт инженерных сетей осложнился тем, что сети оказались смещены по отношению к оси при устройстве временной дороги.

«При проведении подготовительных работ по определению проектных отметок существующих инженерных сетей как по горизонтали, так и по вертикали для устройства временной дороги обнаружилось, что существующие сети проложены с отклонением. В связи с этим нужно провести дополнительное обследование участка, где будет выполнен временный проезд, чтобы определить точное место прокладки инженерных сетей. Это необходимо для того, чтобы понять необходимость принятия дополнительных мероприятий при устройстве временного проезда», - прокомментировал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Напомним, перекрыть движение на улице Воркутинской ранее планировалось с 9 июля по 24 сентября. Сейчас сроки сдвинули, движение перекроют с 15 июля на 2,5 месяца. Для общественного транспорта и легковых автомобилей, двигающихся по ул. Конева будет организован технический двухсторонний объезд. Движение большегрузного транспорта грузоподъемностью более 3,5 тонны по временной дороге будет запрещено.

Участок ул. Воркутинской будет перекрыт полностью. Вологжанам, пользующимся этой дорогой, предлагаются следующие варианты объезда ремонтных работ:

1. ул. Воркутинская — Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Пригородная — ул. Маршала Конева;

2. ул. Воркутинская — Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Текстильщиков — ул. Можайского — ул. Маршала Конева;

3. ул. Воркутинская — Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Текстильщиков — ул. Космонавта Беляева — ул. Маршала Конева.

Напомним, на перекрестке ул. Конева с ул. Воркутинской пройдут работы по ремонту инженерных коммуникаций. Рабочие заменят сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, сети водоснабжения, газовые и тепловые сети. По словам специалистов, сложность, а поэтому и большие сроки выполнения работ, связаны с тем, что все виды сетей находятся на одном участке, но на разной глубине, а некоторые из труб имеют большие диаметры и протяженность.

Работы по замене сетей пройдут в рамках строительства ул. Поэта Романова.  Новая дорога будет содержать и кольцевые развязки, в том числе на перекрестке ул. Конева и ул. Воркутинской. Ул. Поэта Романова должны построить в 2023 году, она станет первым элементом Малого транспортного кольца, который, как предполагается, позволит разгрузить транспортный поток.

Тэги: дороги, ремонты, объездная дорога

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