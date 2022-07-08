Жителя Вологды буду судить за то, что он до смерти забил соседа монтировкой

В Вологде перед судом предстанет 37-летний мужчина, который забил до смерти соседа-пенсионера. Последний делал ему замечания по поводу нарушения тишины.

«Происшествие произошло днем 4 апреля 2022 года в областном центре. По версии следствия, в тот день ранее судимый вологжанин после распития спиртного у себя дома на Школьном переулке проник в квартиру 69-летнего соседа, повредив замок его входной двери монтировкой, чтобы выяснить отношения по поводу высказанных тем ранее претензий о нарушении тишины. Испытывая личную неприязнь к находившемуся в квартире жильцу, обвиняемый сначала в квартире, а затем — в общем коридоре дома, в который потерпевший сумел выбежать, нанес ему множественные удары руками и металлической монтировкой по голове. Посчитав свои действия достаточными для причинения смерти злоумышленник вытащил пострадавшего на улицу и вернулся к себе, продолжив употреблять спиртное. Потерпевший скончался от полученных повреждений в лечебном учреждении, подозреваемый был задержан у себя дома, в последующем по ходатайству органов следствия арестован судом», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.