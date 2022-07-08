«Фонтанка» опубликовала список исполнителей, чьи выступления в России сочли нежелательными

В распоряжении издания «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. По сведениям издания документ распространяется среди промоутеров.
Стоит отметить, что часть музыкантов из этого списка, действительно столкнулась со сложностями по организации концертов после начала специальной военной операции (в связи с их позицией), другие просто покинули страну. Список предоставлен одним из музыкантов, обнаруживших себя в стоп-листе.
«Фонтанка» связалась с некоторыми организаторами концертов. Большинство, заслышав о списке, отказались развивать беседу. Один из собеседников, однако, подтвердил: «Да, список правильный». Но уточнил, что лист ежедневно корректируется и дополняется, — впрочем, и без него «все продюсеры прекрасно знают», кого можно, а кого нельзя.
Публикуем список в том виде (включая орфографию), в котором он поступил в редакцию «Фонтанки»:
рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван)
рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон)
группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий)
группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей)
группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис)
группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)
группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор)
группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей)
певица «Земфира» (Рамазанова Земфира)
певец Меладзе Валерий
Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»)
группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)
группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ)
группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир)
группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим)
группа «Кровосток» (солист Черняк Антон)
группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий)
группа «2Маши» (солист Зайцева Мария)
певица «Манижа» (Сангин Манижа)
певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета)
певица «Гречка» (Иванова Анастасия)
рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван)*
рэп-исполнитель «Моргенштерн» (Моргенштерн Алишер)*
группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)
группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья)
певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий)
рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей)
певица «Дора» (Шиханова Дарья)
группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера)
певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария)
*Признан в России иностранным агентом.
«Фонтанка» опубликовала список исполнителей, чьи выступления в России сочли нежелательными
В распоряжении издания «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. По сведениям издания документ распространяется среди промоутеров.
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