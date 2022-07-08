Картины молодых вологодских художников представлены на выставке Вологде

Выставочный проект «Новые имена» Вологодской областной картинной галереи представляет работы молодых художников.

– В числе участников как авторы, известные в художественной среде, так и начинающие художники, более знакомые зрителям как профессионалы в других сферах искусства. Посетители смогут познакомиться с творчеством Ольги Карпачевой, Олега Иванова, Аркадия Полякова, Владимира Лупандина, Евгения Родионова, Михаила Приемышева, Максима Малоземова, Ильи Оши, Семена Ганичева, Ильи Буслакова.

В экспозиции представлены порядка 20 живописных и графических работ.

Посетить выставку можно до 17 июля в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (12+).

