В Череповце за неделю собаки покусали 60 детей

В Череповце за неделю зафиксировано 60 укусов детей собаками. Все пострадавшие обратились в областную детскую больницу № 2. Там в среднем за неделю фиксируют до 35 обращений, связанных с укусами животных.

«Детей кусают домашние собаки, собаки соседей. Свои собаки кусают, как правило, маленьких детей, которые пристают к животным. Кусают за лицо, конечности, туловище. Если укус неглубокий, рану не нужно зашивать, лечение амбулаторное. Если на лице рану не зашить, останется очень некрасивый след. В основном с такими укусами нужна госпитализация. Если собака не привита, вводится вакцина от бешенства. По схеме делается шесть прививок, последняя на 90-й день. Если нет информации о собаке, в любом случае делается прививка», — рассказал Денис Сарайков, травматолог-ортопед областной детской больницы № 2 cherinfo.

Также в больницу обращаются с укусами белок, ежей, крыс, бобров и змей.