Выставка книг с дарственными надписями открылась в Вологде

Выставка книг с дарственными надписями открыл в Вологде социально-экологический проект «ХЛАМ».

– Нам удалось собрать и сохранить уникальный материал ушедшей эпохи, когда книга была лучшим подарком, – говорят организаторы. – По нескольким строчкам в подарочных обращениях на пожелтевших страницах книг, изданных в прошлом веке, можно проследить историю СССР и судьбы вологжан. Посмотрев экспозицию, молодое поколение сможет понять, что было ценно для их ровесников 40, 50, 70 лет назад, чем дорожили их бабушки и дедушки. Не исключено, что кто-то увидит среди авторов посланий своих знакомых и родственников.

Также в экспозиции представлены картины из коллекции «Призраки Вологды», на которых изображены дома, которых или уже нет, или они полуразрушены, сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Посетить выставку можно до 12 июля на арт-площадке «ХЛАМ» по адресу: Вологда Южакова, 2. Предварительно нужно связаться с организаторами по телефону или WhatsApp: 8-911-448-17-92.

Возрастных ограничений нет.

