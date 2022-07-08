В Белозерском районе продолжается ремонт дороги Череповец — Белозерск — Липин Бор. В этом году работу пройдут на участке протяженностью 6,4 километра, сообщают в правительстве региона.

Подрядчик должен будет не только уложить новый асфальт, но и укрепить обочины, а также сделать две автобусные остановки. Работы обещают закончить к концу года.

«Автодорога имеет высокое значение для области, так как соединяет между собой два района — Череповецкий и Белозерский. В летнее время на ней возрастает интенсивность движения. Работы ведутся строго по графику», — отметил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Год назад на этой дороге был отремонтирован участок протяженностью в 92 километра — от череповецкого аэропорта до Белозерска.