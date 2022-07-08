Лимиты единовременных выплат по социальному контракту увеличены на 100 тысяч рублей

08.07.2022 [Общество]

Правительство РФ увеличило лимиты финансовой поддержки по социальному контракту. Граждане, которые заключат такой контракт, получат до 350 тысяч рублей на развитие своего дела, а те, кто ведет личное подсобное хозяйство, могут получить до 200 тысяч рублей.

«В Вологодской области по направлению „осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности“ заключено 215 социальных контрактов, по „ведению личного подсобного хозяйства“ — восемь. До конца 2022 года планируется заключить еще порядка 400 соцконтрактов», — приводит правительство области слова замгубернатора Ларисы Каманиной. 

Ранее размеры выплат по соцконтракту были на 100 тысяч рублей меньше. Соцконтракты по новым расценкам будут заключаться после того, как правительство региона примет соответствующее постановление. Документ сейчас проходит согласование. Окончательный размер выплаты определяется в процессе заключения контракта и зависит от бизнес-плана и программы социальной адаптации, напоминает пресс-служба правительства Вологодской области.

Там также подчеркивают, что социальный контракт — это не форма поддержки малого предпринимательства, а инструмент помощи малоимущим семьям.

Тэги: подсобное хозяйство, малоимущие

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