Жителя Вытегорского района будут судить за коммерческий подкуп предпринимателя

08.07.2022 [Общество]

В Вытегорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый, ранее приговорённый к исправительным работам и обязанный отбывать наказание в одном из фермерских хозяйств, предложил главе хозяйства за вознаграждение в 45 тысяч рублей фиктивно оформить его на работу и внести в соответствующие документы ложные сведения о том, что он отбывает наказание.

«После поступления соответствующего предложения глава хозяйства сообщил об этом сотрудникам УФСБ России по Вологодской области и в последующем, под их контролем, незаконная передача денежных средств была зафиксирована в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф, либо ограничение свободы, либо исправительные работы, либо до трёх лет лишения свободы.

Тэги: коммерческий подкуп, предприниматель, осужденный, уголовное дело

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