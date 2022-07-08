В Вологодском ЗАГСе сохранили Метрическую книгу, где есть запись о первом браке Сергея Есенина

08.07.2022 [Общество]

Русский поэт Сергей Александрович Есенин сочетался первым браком в Вологодской губернии. Запись об этом есть в Метрической книге, которая бережно была сохранена сотрудниками Вологодского ЗАГСа

«Заботливые руки служащих органов ЗАГС и органов, выполнявших функции органов ЗАГС на протяжении многих лет сохранили Метрическую книгу записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по приходу Кирико-Улитовской Толстиковской церкви Вологодского уезда Вологодской губернии за 1917 год, из которой мы и узнали, что сын крестьянина Рязанской губернии и уезда Кузьминской волости села Константиново, будущий великий поэт Сергей Александрович Есенин, 22-х лет, и мещанка г. Ростова-на-Дону Зинаида Николаевна Райх, 23-х лет, оба православного вероисповедания, заключили брак 30 июля 1917 года на Вологодчине. Таинство совершил священник Виктор Певгов. Благодаря современным технологиям, спустя более чем 100 лет, мы можем прикоснуться к истории, лицезреть оригинал записи о бракосочетании и даже прочесть её содержимое не покидая уютное кресло», — сообщает управление ЗАГС по Вологодской области.

В настоящее время Метрическая книга передана на постоянное хранение в КАУ ВО «ГАВО» и находится по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 17. Там можно увидеть запись лично.

Фото ЗАГС

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