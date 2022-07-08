Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе

08.07.2022 [Происшествия]

В Тотемском районе три человека погибли и двое пострадали при столкновении «Киа Рио» и трактора.

Авария произошла на 116 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово 8 июля около 7:40. По предварительным данным регионального УМВД, 64-летний водитель трактора выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой под управлением 48-летнего мужчины. Погибли водитель «Киа» и его 20-летняя и 14-летняя пассажирки. Ещё двоих пассажиров иномарки — 46-летнего мужчину и 52-летнюю женщину — госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: авария, ДТП, гибель людей, пострадавшие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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