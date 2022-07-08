Вологдастат: цены остаются на высоком уровне и не спешат падать

08.07.2022 [Экономика]

Вологдастат опубликовал результаты анализа цен на продукты и промышленные товары за период с 24 июня по 1 июля. Рыба, молоко, сметана, хлеб, вермишель, морковь продолжили расти в цене. Правда, не так интенсивно, как это было весной. Подорожание составило 1-2% . Цены на остальные продукты остались либо на прежнем уровне, либо незначительно снизились. Снижение составило от 1 до 4%.

Промтовары в Вологодской области также продолжают дорожать по некоторым позициям, а в некоторых случаях есть снижение цены. Например, шампунь за неделю вырос в цене на 4,4%. Зато дешевеет дерево. Доска обрезная и ДСП стали дешевле на 3%, к примеру. Последнее может быть связано с проблемами экспорта в лесном секторе. 

Также в период с 24 июня по 1 июля произошел рост тарифов на коммунальные услуги. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение выросло  на 2-3%, электроснабжение подорожало сразу на 5,1%.
 

Тэги: статистика, Вологдастат, цены

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