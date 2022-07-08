ДТП с участием нескольких машин произошло на Окружном шоссе в Вологде

08.07.2022 [Происшествия]

Утром 7 июля сразу несколько машин столкнулись в Вологде на Окружном шоссе у дома № 33.

Все началось с того, что водитель мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем Форд, двигаясь по Окружное шоссе от Пошехонское шоссе в сторону улицы. Возрождения, допустил столкновение с Газелью, за рулем которой был мужчина 1988 года рождения. Последний двигался в попутном направлении. Он в свою очередь допустил столкновение с Шевроле Ланос, двигающемся в попутном направлении под управлением мужчины 1991 года рождения и Субару под управлением мужчины 1986 года рождения. При столкновении пострадали четыре пассажира автомашины Форд, диагноз. Травмированы четыре травмированы женщины, все они доставлены в больницу.

Тэги: ДТП
ФОТО ГИБДД

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