День семьи, любви и верности может стать выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает, что 8 июля может стать выходным днем в России. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником.