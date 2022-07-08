В Вологде проверяют готовность школ к новому учебному году

В Вологде к новому учебному году проверят 126 учреждений образования областной столицы: 42 школы, 80 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.

7 июля комиссия, в которую входят специалисты Управления образования Администрации города, УМВД, ГИБДД, сотрудники Росгвардии, а также представители профсоюзного движения и общественники, побывала в школе №30.

«Одной из основных задач комиссии является проверка готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года для того, чтобы дети, пришедшие в них в новый учебный сезон, чувствовали себя комфортно и безопасно. Специалисты проверяют пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, качество текущих ремонтов и другие факторы. Учреждения дополнительного образования и их филиалы уже проверены комиссией, нарушений не выявлено», – рассказал заместитель начальника Управления образования Администрации Вологды Сергей Павлов.

22 школы и 4 учреждения дополнительного образования уже прошли проверку. По каждому проверенному учреждению комиссия подписывает акт готовности, если есть замечания - дает срок на их исправление. На данный момент особых замечаний не выявлено. Готовность школы № 30, где сегодня побывали специалисты, комиссия оценила на «отлично».

«В этом году школа готова принять 1955 учеников. На сегодняшний день мы провели косметический ремонт и заменили шесть окон. Для безопасности учеников у нас организован пропускной режим, работа сотрудников охранных организаций. Уже полтора года функционирует новая пристройка к школе, сохранность у нее осталась на очень высоком уровне», – рассказала директор школы №30 Светлана Дорочинская.

Оценка готовности образовательных учреждений продлится до 10 августа. Эксперты оценивают состояние пищеблоков и оборудования, качество ремонтов, особое внимание уделяют пожарной, санитарно-эпидемиологической и общей безопасности детей.

В этом году при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова обновят пищеблоки сразу в трех школах Вологды: №№20, 28 и 33. В общей сложности на эти цели направлено 12,3 млн рублей – это средства областного бюджета и софинансирование из бюджета города.