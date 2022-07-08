Футболисты вологодского «Динамо» одержали победу над клубом Первой лиги.

В рамках подготовки к старту нового сезона ФНЛ-2 вологодские "динамовцы" провели товарищеский матч против ярославского «Шинника». Для ярославцев этот матч также стал подготовительным к своему соревнованию в чемпионате ФНЛ, который с этого сезона сменил свое наименование и будет называться просто "Первая лига".



Матч накануне завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо» Вологда. Единственный гол в начале второго тайма забил Николай Вдовиченко.



Между тем старт вологжан в ФНЛ-2 может быть отложен. Дело в том, что два первых соперника «Динамо-Вологда», московский «Кайрат» и ФК «Чита» из Забайкальского края из-за финансовых трудностей были вынуждены снятся с соревнований. Теперь, если не будут внесены дополнительные изменения в календарь, вологжане проведут первый матч только 30 июля, в гостях против «Химика» из Дзержинска. А первый домашний матч таким образом откладывается до 6 августа, когда в Вологду приедет московское «Динамо 2».