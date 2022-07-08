Последствия грозы в Череповецком районе: пострадало более 20 домов, упала опора ЛЭП, размыло трубопровод

08.07.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе устраняют последствия вчерашней грозы. 

В деревне Частобово Климовсковского сельского поселения из-за шквалистого ветра нанесён серьёзный урон минимум 20-ти домам. Написал глава Череповецкого района Роман Маслов. 

«Точную цифру сегодня сказать сложно. На многих придомовых участках повреждены теплицы и дворы в целом. Встретился с жителями деревни. Старожилы говорят, что такую стихию увидели впервые. Большинство наших земляков рассказали, что дома застрахованы и уже завтра они обратятся в страховые компании. В любом случае — постараемся помочь жителям деревни в восстановлении домов», — говорит глава. 

В Климовском сельском поселении из-за шторма также обрушилась опора электропередачи.

«Выехал на место. Ситуация критическая. На данный момент на всех аварийных участках, которые произошли в районе, работают бригады энергетиков. Все оперативно-восстановительные службы задействованы максимально»,- пояснил глава.

Многие дома остались без электричества.

«Вопрос со светом в домах жителей района до сих пор решаем. В 23:40 на 98% участках повреждённых сетей работа восстановлена, но энергетики продолжают работать дальше. Только с 05:30 удалось выехать на место ещё одного проблемного вопроса», — сообщил Роман Маслов с утра 8 июля.

Трубопереход до деревни Большой Исток в Судском поселении размыло. В деревне в летнее время проживает около 80 человек. Вчера туда не смогла проехать автолавка и мусоровоз. Власти в срочном порядке приняли решение засыпать аварийный участок шлаком для проезда со сроком — до 9 июля. В течение двух недель восстановительные работы будут выполнены полностью.

Тэги: шторм, гроза

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