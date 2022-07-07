Сотрудники транспортной полиции в Вологде задержали сбытчицу наркотиков

07.07.2022 [Происшествия]

Сотрудники транспортной полиции в Вологде задержали у железнодорожного переезда, расположенного на перегоне ст. Пост 499 км. — ст. Рыбкино женщину, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Досмотрев 34-летнюю женщину, полицейские обнаружили сверток из изоленты с порошкообразным веществом внутри. Также было проверено место жительства женщины. Там были изъяты средства для фасовки и упаковки. В ходе проведенного экспертно-криминалистического исследования установлено, что в свертке находится синтетический наркотик массой более 4,5 граммов. Это крупный размер.

Следователем следственного отдела Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». 

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина может лишиться свободы на двадцать лет.  

Тэги: наркотики, сбыт наркотиков

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