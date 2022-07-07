Два проекта из Вологодской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе-2022»

07.07.2022 [Культура]

Два проекта из Вологодской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе-2022» – культурно-туристское пространство в Доме Никуличева в селе Устье и проект по восстановлению архитектурного ансамбля усадьбы «Михайловское» в деревне Анисимово.

Свои заявки на участие в конкурсе прислали более 500 участников из различных регионов России.

– В селе Устье на территории памятника архитектуры купеческого особняка Дома Никуличева мы создаем социально-значимое туристско-культурное пространство, – говорит руководитель проекта Иван Магарев. – На первом этаже будут расположены кофейня и помещение для мастер-классов и выставок. На втором этаже в планах обустроить аутентичные купеческие апартаменты. Но основная задача для нас состоит в том, чтобы повысить туристскую привлекательности всего Усть-Кубинского района за счет создания новых интерактивных точек на его карте. На сегодняшний день удалось собрать крепкий коллектив единомышленников, которые охотно вовлечены в процесс восстановления памятника.

В деревне Анисимово энтузиасты восстанавливают памятник деревянной архитектуры 19-го века – усадьбу «Михайловскую». 

– Русская усадьба – это не только памятник истории, архитектуры и культуры, это памятник образа жизни целой эпохи, которую уничтожила революция, – делится о проекте его бессменный лидер Екатерина Максимова. – Прошло больше ста лет, и мы стали забывать о прервавшихся традициях усадебной жизни. А ведь это культурное наследие не только отдельного города, но и всей нашей страны. Это целый мир, который можно и нужно показать нашим детям! Это наше достояние, которым нужно гордиться. Поэтому мы стремимся воссоздать островок русского дворянства в российской глубинке, проложить к нему туристический маршрут – и тем самым вдохнуть жизнь во всю округу.

С 9 июня к работе приступил экспертный совет премии «Жить вместе», в который входят известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ. 

До 24 июля они будут рассматривать поступившие заявки и изучать их. Результаты объявят 21 августа 2022 года на церемонии награждения победителей, которая пройдет в Москве, говорится в пресс-релизе премии.

– Мы закрыли прием заявок, теперь начинается этап работы жюри. Сначала будет сформирован лонглист из 120 проектов, потом из него члены жюри будут отбирать проекты в шорт-лист. Но и до этого времени мы не бросаем наших номинантов, – говорит Андрей Васенев, руководитель премии «Жить вместе». – Одна из ключевых задач премии – знакомить номинантов друг с другом, выстраивать мостики общения. Перед церемонией вручения премии мы хотим провести секции по направлениям, где бы номинанты премии представили свои проекты, познакомились, поделились опытом, обменялись контактами. 

На сайте премии существует интерактивная карта участников. С ее помощью можно легко найти проект в любой интересующей сфере.

В этом году премия «Жить вместе» проводится уже в третий раз. Ее призовой фонд составит 600 000 рублей. Заявки на соискание премии принимались в шести номинациях – «Память», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская традиция» и «Пространство».

Цель премии как социального проекта – оказать поддержку инициативам неравнодушных людей, готовых помогать, объединяться друг с другом для решения актуальных задач и для помощи тем, кто в ней нуждается. Организатор премии, благотворительный фонд «Жить вместе», подчеркивают: ее уникальность – в том, что к участию приглашаются авторы проектов, реализуемых в самых разных сферах и в разных масштабах. Каждая инициатива заслуживает и внимания, и награды. Больше информации о премии и участниках в группе проекта в социальной сети.
 

Тэги: премия, архитектура, реставрация, усадьбы

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