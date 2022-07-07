В детскую областную больницу Череповца поступили двое детей с укусами гадюки

07.07.2022 [Общество]

В детскую больницу Череповца поступили дети с укусами гадюки. Один пострадавший из Чагодощенского района, второй — из Белозерского. Еще одного ребенка из Чагоды уже выписали. Сообщает cherinfo. 

 К счастью, все укусы были в ногу. 

«Детям от 10 до 14 лет. Двое подростков проходят лечение в больнице. В среднем требуется 10—12 дней, в зависимости от степени тяжести. При укусе поступает яд, место укуса постепенно отекает, синеет. Отек может распространиться до паховой области, иногда на живот. Сразу вводится сыворотка против яда гадюки, начинается активное лечение антибиотиками, гормонами, инфузионная терапия. Отслеживаем частоту сердечных сокращений, давление. Укус змеи в руку имеет более серьезные последствия, в этом случае отек распространяется до грудной клетки, сердце близко. Все случаи требуют госпитализации», — рассказал cherinfo Денис Сарайков, травматолог-ортопед Вологодской областной детской больницы № 2.

Примерно за год в детскую областную больницу с укусами змей попадают от трех до шести детей.

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