Три кованых дерева для сбора пластиковых крышек установили на улицах Сокола

Три кованых дерева для сбора пластиковых крышек установлены на улицах города Сокола. Акцию по сбору пластиковых крышек придумали мамы из общественной организации «Мама может», ее поддержали во всем городе.

Только с начала сентября из Сокола на пункты переработки в Вологде отправлено более тонны пластиковых крышек. На вырученные от экологической акции средства мамы могут помочь в сложной жизненной ситуации другим мамам и многодетным семьям. А чтобы результат был продуктивней, и сдать пластиковые крышки смог каждый желающий, в Соколе появились новые арт-объекты в виде деревьев — символа города бумажников. Это стало возможным благодаря депутату ЗСО Анатолию Дианову.

«Весной мы обратились на депутатский прием к нашему депутату Анатолию Дианову с просьбой помочь нам с изготовлением и установкой контейнеров. Таких, как в Вологде. В социальных сетях мы увидели, что там при участии Романа Заварина появилось кованое сердце, и вологжане могут в любое удобнее время принести туда крышки. Это и полезно, и вид современный, многие даже там фотографируются. Анатолий Дианов нам помог и откликнулся сразу», — рассказала активистка из «Мама может» Светлана Миронова.

Вместе с ней в реализации проекта участвуют и Елена Жирохова, Елена Логинова и Светлана Проворова, а их супруги помогают отвозить собранный по школам и знакомым «урожай» в Вологду на пункт переработки.

В городе Соколе идея с контейнерами была воплощена оперативно и со своей изюминкой.

«Деревья для нас, сокольчан, символичны, здесь занимаются деревообработкой и изготовлением бумаги. Поэтому в моем сердце возникла идея изготовить контейнеры в виде дерева, ее поддержали. За помощью в изготовлении эскиза и изделий я обратился к замечательному специалисту Олегу Конину. Мы реализовали сперва ее в одном месте здесь, у ДК Солдек, к проекту подключился глава Юрий Васин, и арт-объекты появились еще в двух местах: у культурного центра „Сухонский“ и в микрорайоне „Трубки“. Уверен, что теперь мы поставим новые рекорды по сдаче пластмассовых крышек, и любимый город будет в лидерах», — рассказал Анатолий Дианов.

Сегодня в Соколе можно наблюдать, как в акции с интересом принимают дети, которые ходят в лагерь дневного пребывания в ДК «Солдек». Горожане, отдыхающие на лавочке у культурного центра, интересуются у Анатолия Дианова, что это за сетчатое деревце, для чего оно. Депутат рассказывает и объясняет, что выкидывать пластмассовые пробки от бутылок с водой и детского питания не нужно, их нужно относить сюда, принося пользу родному городу и людям, которые в нем живут.