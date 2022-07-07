Три кованых дерева для сбора пластиковых крышек установили на улицах Сокола

07.07.2022 [Общество]

Три кованых дерева для сбора пластиковых крышек установлены на улицах города Сокола. Акцию по сбору пластиковых крышек придумали мамы из общественной организации «Мама может», ее поддержали во всем городе.

Только с начала сентября из Сокола на пункты переработки в Вологде отправлено более тонны пластиковых крышек. На вырученные от экологической акции средства мамы могут помочь в сложной жизненной ситуации другим мамам и многодетным семьям. А чтобы результат был продуктивней, и сдать пластиковые крышки смог каждый желающий, в Соколе появились новые арт-объекты в виде деревьев — символа города бумажников. Это стало возможным благодаря депутату ЗСО Анатолию Дианову.

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«Весной мы обратились на депутатский прием к нашему депутату Анатолию Дианову с просьбой помочь нам с изготовлением и установкой контейнеров. Таких, как в Вологде. В социальных сетях мы увидели, что там при участии Романа Заварина появилось кованое сердце, и вологжане могут в любое удобнее время принести туда крышки. Это и полезно, и вид современный, многие даже там фотографируются. Анатолий Дианов нам помог и откликнулся сразу», — рассказала активистка из «Мама может» Светлана Миронова.

Вместе с ней в реализации проекта участвуют и Елена Жирохова, Елена Логинова и Светлана Проворова, а их супруги помогают отвозить собранный по школам и знакомым «урожай» в Вологду на пункт переработки.

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В городе Соколе идея с контейнерами была воплощена оперативно и со своей изюминкой.

«Деревья для нас, сокольчан, символичны, здесь занимаются деревообработкой и изготовлением бумаги. Поэтому в моем сердце возникла идея изготовить контейнеры в виде дерева, ее поддержали. За помощью в изготовлении эскиза и изделий я обратился к замечательному специалисту Олегу Конину. Мы реализовали сперва ее в одном месте здесь, у ДК Солдек, к проекту подключился глава Юрий Васин, и арт-объекты появились еще в двух местах: у культурного центра „Сухонский“ и в микрорайоне „Трубки“. Уверен, что теперь мы поставим новые рекорды по сдаче пластмассовых крышек, и любимый город будет в лидерах», — рассказал Анатолий Дианов.

Сегодня в Соколе можно наблюдать, как в акции с интересом принимают дети, которые ходят в лагерь дневного пребывания в ДК «Солдек». Горожане, отдыхающие на лавочке у культурного центра, интересуются у Анатолия Дианова, что это за сетчатое деревце, для чего оно. Депутат рассказывает и объясняет, что выкидывать пластмассовые пробки от бутылок с водой и детского питания не нужно, их нужно относить сюда, принося пользу родному городу и людям, которые в нем живут.

Тэги: переработка мусора, раздельный сбор мусора

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