1 трлн рублей запланировал Минфин на индексацию зарплат военным, госслужащим, судьям и прокурорам за три года

1 триллион рублей запланировал Минфин на индексацию зарплат военным, госслужащим, судьям за три года.

– В 2023–2025 годах зарплатный фонд бюджетников в результате индексации планируется увеличить на 1 трлн руб., – сообщает РБК со ссылкой на материалы Минфина. – Больше всего средств получат военные и работники федеральных госучреждений.

В соответствии с опубликованным данными, размер ассигнований почти в два раза превышает запланированный на эти же цели объем в 2022–2024 году.

Так в следующем году оклады некоторых бюджетников вырастут на 104,7 млрд руб., в 2024 году — на 359 млрд руб., а в 2025 году — на 541,7 млрд руб.

Большую часть средств планируется направить военным — на индексацию их зарплат будут выделены 547 млрд руб. за три года.

Работникам федеральных государственных учреждений выделят 280 млрд руб. за три года.

Зарплаты гражданских госслужащих увеличат на 120 млрд руб., судей — на 27,8 млрд руб., а прокуроров — на 22,3 млрд руб.

Работникам федеральных госучреждений — учителям, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу оклады увеличат на ожидаемый темп роста средней номинальной зарплаты по стране, то есть на 9,9% в 2023 году, 7,7% в 2024 году и 6,5% в 2025 году.

В данным, опубликованных Минфином, не сообщается общее количество сотрудников, которых затронет индексация довольствий и зарплат.