Реконструкция городской канализации запланирована в Череповце на следующий год.

Работы на главных коллекторах Индустриального и Заягорбского районов профинансируют на 80% за счет федеральных средств.

– Правительством области привлечены 673 млн. рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ – средства Фонда национального благосостояния. Соответствующая заявка Вологодской области на получение льготного займа поддержана Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Завершить реконструкцию планируется до конца 2023 года.

– Финансовая потребность на ее реализацию — 842 миллиона рублей, большую часть суммы покроет льготный займ по максимально выгодной ставке 3%, который получит череповецкий Водоканал, – рассказал первый заместитель губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов, курирующий Череповец. – Вологодская область самым активным образом использует все возможности инфраструктурного меню – специальных мер поддержки, разработанных Правительством Российской Федерации для стабильного социально-экономического развития регионов. Благодарю Правительство России за поддержку наших инициатив.

Благодаря реконструкции будут увеличены мощности на участках сетей самотечной канализации в двух крупных районах Череповца, реконструируют ветхие участки, а также построят дополнительный участок. В результате проведенных работ пропускная способность коллектора Заягорбского района увеличится на 1000 кубометров в час, а коллектора Индустриального района — на 800 кубометров в час.