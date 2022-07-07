Реконструкция городской канализации запланирована в Череповце на следующий год

07.07.2022 [Общество]

Реконструкция городской канализации запланирована в Череповце на следующий год.

Работы на главных коллекторах Индустриального и Заягорбского районов профинансируют на 80% за счет федеральных средств.

– Правительством области привлечены 673 млн. рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ – средства Фонда национального благосостояния. Соответствующая заявка Вологодской области на получение льготного займа поддержана Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Завершить реконструкцию планируется до конца 2023 года. 

– Финансовая потребность на ее реализацию — 842 миллиона рублей, большую часть суммы покроет льготный займ по максимально выгодной ставке 3%, который получит череповецкий Водоканал, – рассказал первый заместитель губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов, курирующий Череповец. – Вологодская область самым активным образом использует все возможности инфраструктурного меню – специальных мер поддержки, разработанных Правительством Российской Федерации для стабильного социально-экономического развития регионов. Благодарю Правительство России за поддержку наших инициатив.

Благодаря реконструкции будут увеличены мощности на участках сетей самотечной канализации в двух крупных районах Череповца, реконструируют ветхие участки, а также построят дополнительный участок. В результате проведенных работ пропускная способность коллектора Заягорбского района увеличится на 1000 кубометров в час, а коллектора Индустриального района — на 800 кубометров в час.

– Реализация данных мероприятий позволит сократить количество сетей водоотведения с высокой степенью износа и как следствие – существенно снизить аварийность. Кроме того, появятся дополнительные возможности для подключения новых абонентов жилфонда, что немаловажно для активно развивающегося города, – говорит начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгения Мазанова.

Тэги: реконструкция, канализация, Череповец

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