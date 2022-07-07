Лекция социолога на тему «Больница в пространстве города» пройдет в Вологде 8 июля

Лекция на тему «Больница в пространстве города» пройдет в Вологде 8 июля.

Прочтет ее московский социолог Анна Пантелеева.

– Уже давно мы не встречались, чтобы в свободном формате поговорить о городской среде. В эту пятницу приглашаем за чашечкой кофе вновь поговорить на тему города в кофейне Фламинго! После лекции приглашаем поучаствовать в дискуссии на тему пространства больниц в городской среде, – приглашают организаторы мероприятия – участники Лаборатории городской среды.