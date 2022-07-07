В Череповце из реки спасли двоих подростков

В Череповце 6 июля из реки спасли двоих подростков, сообщает официальный сайт города.

По данным издания, инцидент произошёл на реке Шексне в районе старой зимней дороги, где купание запрещено. 12-летний и 15-летний школьники отдыхали там с родителями. Очевидцы услышали крики тонувших и позвонили спасателям.

«К моменту, как подъехали спасатели, одного подростка на берег вытащила мать, другого подобрала проходящая мимо байдарка. Помощь медиков не потребовалась. Сама зимняя дорога — место мелкое, но чуть в сторону большая глубина. Подростков утащило течением на глубину, чуть не случилась трагедия», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Правила поведения на воде для родителей и детей:

— Купаться лучше только в известных и проверенных водоемах, детям можно купаться только со взрослыми.

— Нырять в незнакомых местах, особенно с высоты, с разбега, с обрывов, деревьев и других небезопасных мест — нельзя, и это надо донести до ребенка, который может увлечься соревновательным моментом со сверстниками и пострадать или погибнуть.

— Заплывать за ограничительные буйки, купаться в местах с мутной водой, где илистое дно и множество водорослей — тоже не рекомендуется.

— Все состязательные игры в воде — только на глубине по грудь или по пояс, а не вдали от береговой линии.

— Нельзя принудительно сталкивать человека в воду, или устраивать какие-либо поединки в воде, особенно вдали от берега.

— При нахождении на пляже или в воде нельзя соприкасаться с транспортными средствами — катамаранами, моторными лодками, гидроциклами и другими плавсредствами даже если они пришвартованы или не двигаются по воде.

Если тонет человек:

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Памятка сделана по данным ГУ МЧС Вологодской области.