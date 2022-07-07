На территории всей Вологодской области появятся оборудованные пляжи

07.07.2022 [Общество]

На территории всей Вологодской области появятся оборудованные места для купаний. Такое поручение дал заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин.

На данный момент в регионе готовы места для отдыха на девяти водоемах, однако каждый раз появляются стихийные пляжи. Заместитель губернатора Виктор Рябишин отметил, что ежегодно в таких местах гибнут люди, поэтому в регионе необходимо развивать пляжную инфраструктуру.

«Очень важно понимать, где можно отдыхать. Пляж должен быть серьёзно оборудован и обследован, — отметил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. — Прошу глав районов и лично наших вологжан быть очень внимательными. Практически 90 процентов нашей безопасности зависит от нас самих. Не стоит быть невнимательными и самое главное — надо следить за детьми».

Также сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии планируют усилить контроль за необорудованными пляжами и в жаркие дни проводить на водоемах совместные рейды, проводить беседы с детьми, напоминая о правилах безопасности на водоемах, сообщают в пресс-службе правительства Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что в Великом Устюге жители были шокированы тем, как им оборудовали пляж для купания. 

Тэги: пляжи, места для отдыха

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