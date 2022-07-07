В Вологодской области отменен беззаявительный порядок продления детских пособий

07.07.2022 [Общество]

На Вологодчине больше не будут продлевать детские пособия в беззаявительном порядке

В Вологодской области отменили беззаявительный порядок продления детских пособий. Изменения вызваны отменой действовавшего в регионе с марта 2020 по 30 июня 2022 года режима функционирования «Повышенная готовность», который вводился в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сообщает департамент социальной защиты Вологодской области. 

В беззаявительном порядке продлевались три пособия:  ежемесячное пособие на ребенка (размер выплаты от 172,50 до 375 рублей — в зависимости от статуса семьи и районного коэффициента); ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка (сейчас ее размер 13638 рублей); ежемесячное пособие на ребенка-инвалида (1000 рублей).

Поскольку с 1 июля 2022 года действие режима не продлено, беззаявительное продление перечисленных выплат больше не осуществляется.

«Отмечу, что жителям области, кому указанные выплаты были назначены по 30 июня 2022 года, выплаты были продлены в беззаявительном порядке на новый период, то есть подавать заявления в Центр социальных выплат об их назначении не требуется. Если срок предоставления выплат истекает в июле, для получения выплат на новый период уже необходимо обращаться с заявлением и документами (сведения о доходах для перечисленных видов пособий предоставляются заявителями за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения)», — пояснил начальник соцзащиты населения области Александр Ершов.

Все три выплаты назначаются, в том числе, за истекший период, но не более чем за 6 месяцев.

При необходимости разъяснения о порядке назначения или продления выплат можно получить в Центрах социальных выплат.

Тэги: пособия

ТОП НЕДЕЛИ

Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде снова тушили речной вокзал
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом

Похожие новости

«Что изменилось при выплате пособий на детей в Вологодской области»: подробный разбор жалоб вологжан

Депутат ЗСО Лариса Кожевина совместно со специалистами ПФР и Департамента соцзащиты населения в прямом эфире разъяснили сложные моменты законодательства

1172
0

Меры социальной поддержки будут назначать на основе данных специальной информационной системы

Речь идёт о Единой государственной информационной системе социального обеспечения

715
0

Из 168 тысяч семей с детьми в Вологодской области 14% смогли получить пособия на детей от 3 до 7 лет

Об этом рассказал начальник департамента социальной защиты Вологодской области Александр Ершов

986
0

Жители Вологодской области жалуются, что им отказывают в получении новой выплаты на детей с 8 до 17 лет

Телефон горячей линии ПФР в эти дни перегружен

2688
0

На сайте Госуслуг идет прием заявлений на пособие на детей от 8 до 17 лет

В Вологодской области выплата составит 6 199 рублей

1220
0

Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

Им придется выбирать - либо сохранение пособия одинокого родителя, либо новая выплата

4276
0

Подать заявления на получение выплаты на детей от 8 до 16 лет жители Вологодской области смогут с мая этого года

Порядка 50 тысяч семей, в которых проживают более 70 тысяч детей, будут иметь право на эту выплату в Вологодской области

2367
0

Владимир Путин предложил ввести новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

По словам президента, мера начнет действовать с 1 апреля

1815
0

Депутат Госдумы предложил ввести пособие для пенсионеров на покупку медицинских масок

Иван Сухарев выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели

1250
0

Названы суммы объявленных президентом выплат в Вологодской области

О способах подачи заявлений объявят дополнительно после проработки нормативных актов

2533
0

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

А выяснилось, что можно было просто поставить ящик для приёма корреспонденции и начать принимать новые реквизиты через сайт. Да и саму карту «Мир», оказалось, оформлять не обязательно.

2730
0

Перебои в выплате пособий безработным в Вологодской области объяснили техническими неполадками

«В период 21–23 сентября имели место технические сбои, которые в некоторых случаях привели к сбоям при проведении платежей», — пояснили в пресс-службе правительства Вологодской области

2268
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мегафон признан лучшей мобильной сетью в России
На территории всей Вологодской области появятся оборудованные пляжи
В Белозерском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
В Вологодской области отменен беззаявительный порядок продления детских пособий
«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново
В Вологодском районе из-за грозы сразу несколько поселков осталось без электричества
Пожарные Череповца показали свою работу изнутри
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4216
0
07.07.2022 [БлогоVO]

Фотография из статьи 1970 года и современное состояние церкви в Поповке Каликинской

295
0
07.07.2022 [Обзор Прессы]

Казус Сизова

128
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика