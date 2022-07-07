В Вологодской области отменен беззаявительный порядок продления детских пособий

На Вологодчине больше не будут продлевать детские пособия в беззаявительном порядке

В Вологодской области отменили беззаявительный порядок продления детских пособий. Изменения вызваны отменой действовавшего в регионе с марта 2020 по 30 июня 2022 года режима функционирования «Повышенная готовность», который вводился в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сообщает департамент социальной защиты Вологодской области.

В беззаявительном порядке продлевались три пособия: ежемесячное пособие на ребенка (размер выплаты от 172,50 до 375 рублей — в зависимости от статуса семьи и районного коэффициента); ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка (сейчас ее размер 13638 рублей); ежемесячное пособие на ребенка-инвалида (1000 рублей).

Поскольку с 1 июля 2022 года действие режима не продлено, беззаявительное продление перечисленных выплат больше не осуществляется.

«Отмечу, что жителям области, кому указанные выплаты были назначены по 30 июня 2022 года, выплаты были продлены в беззаявительном порядке на новый период, то есть подавать заявления в Центр социальных выплат об их назначении не требуется. Если срок предоставления выплат истекает в июле, для получения выплат на новый период уже необходимо обращаться с заявлением и документами (сведения о доходах для перечисленных видов пособий предоставляются заявителями за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения)», — пояснил начальник соцзащиты населения области Александр Ершов.

Все три выплаты назначаются, в том числе, за истекший период, но не более чем за 6 месяцев.

При необходимости разъяснения о порядке назначения или продления выплат можно получить в Центрах социальных выплат.