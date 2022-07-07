«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново

07.07.2022 [Спорт]

«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново, а ФК «Череповец — СШОР Витязь» дома разгромил «СШ № 3 им Ярцева».

Накануне прошли матчи 6-го туре Первенства России по футболу в зоне МФФ «Золотое кольцо», среди любительских команда 3 лиги. В Иваново встречались молодёжные команды клубов ФНЛ-2, местный «Текстильщик» и «Динамо-Вологда».

Вологжане открыли счёт уже на первой минуте матча, Кирилл Корепов забил свой уже 6-й гол на турнире. Хозяева сравняли счёт спустя 14 минут, а незадолго до перерыва Алексей Шихов вновь вывел вологжан вперёд. Во втором тайме зрители забитых голов больше не увидели, матч так и завершился со счётом 2:1 в пользу «Динамо-м» из Вологды.

А ближе к вечеру настала пора встречи ФК «Череповец — СШОР Витязь» и «СШ № 3 им Ярцева» из Костромы. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу череповчан. Все три мяча на свой счёт записал бессменный лидер «желто-черных» Антон Балашов. Счёт в матче мог быть и крупнее, но перед самым перерывом всё тот же Балашов не забил пенальти в ворота гостей.

После шести сыгранных матчей вологодское «Динамо-м» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. ФК «Череповец — СШОР Витязь» занимает третью строчку, с 12-ю очками. В следующем туре, 13 июля, череповчане отправятся в гости к «молодёжке» ярославского «Шинника»., а вологжане дома примут лидера турнирной таблицы, «Агат» из Гаврилов Яма.

Тэги: Футбол

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