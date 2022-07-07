В Вологодском районе из-за грозы сразу несколько поселков осталось без электричества

07.07.2022 [Общество]

В Вологодском районе из-за грозы сразу несколько поселков осталось без электричества. Об аварии на линиях сообщил глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников. 

Жители пишут, что свет пропал в домах практически сразу после начала дождя. 

«В населенных пунктах Подлесного сельского поселения из-за сильной грозы повреждены линии электропередач. На данный момент известно об отключениях в Огаркове, Мосейкове, Неверовском, Харачеве, Надееве и Юрчакове. На месте уже работают сотрудники аварийной службы», — пояснил Сергей Жестянников.

Дополнительно сообщить об отключениях и поваленных деревьях можно по телефонам ЕДДС района 8 (8172) 23-12-40; 8 921-831-22-31.

Тэги: шторм, гроза, аварии
Фото Сергей Жестянников

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