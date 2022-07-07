Пожарные Череповца показали свою работу изнутри

07.07.2022 [Общество]

Череповецкий пожарные показали свою работу изнутри, сняв видеоролик о своей работе. 

В пожарной части №55 на улице Рыбинской в Череповце построен специальный тренировочный комплекс, в котором тренируются пожарные. Двухэтажное здание сконструировано таким образом, что может повторять планировку квартиры или частного дома. Именно там пожарные смоделировали ситуацию тушения огня. 

Ролик снят при поддержке оператора/режиссера Артема Полозова, фотографа Давида Мирзаханяна и координатора проекта Веселовой Анастасии. 

Тэги: пожарные

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