В Вологде водитель подрался с пешеходами на перекрёстке улиц Ленинградской и Кирова

В Вологде водитель и двое пешеходов подрались на перекрёстке улиц Ленинградской и Кирова. Видео с места инцидента, который произошёл вечером 6 июля, появилось в группе Baza.net в соцсети.

Судя по записи, трое молодых людей медленно переходили дорогу. Двое успели завершить манёвр, а третий оставался на проезжей части, когда машины начали двигаться. Молодой человек резко остановился перед одним из авто, и водителю пришлось затормозить прямо перед ним. В течение некоторого времени пешеход стоял перед машиной, пока водитель не вышел на улицу и устроил с ним драку. За молодого человека вступился ещё один пешеход. Через некоторое время автомобилист вернулся в машину без футболки и уехал, а его противники ушли.