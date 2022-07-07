В Вологде водитель подрался с пешеходами на перекрёстке улиц Ленинградской и Кирова

07.07.2022 [Происшествия]

В Вологде водитель и двое пешеходов подрались на перекрёстке улиц Ленинградской и Кирова. Видео с места инцидента, который произошёл вечером 6 июля, появилось в группе Baza.net в соцсети.

Судя по записи, трое молодых людей медленно переходили дорогу. Двое успели завершить манёвр, а третий оставался на проезжей части, когда машины начали двигаться. Молодой человек резко остановился перед одним из авто, и водителю пришлось затормозить прямо перед ним. В течение некоторого времени пешеход стоял перед машиной, пока водитель не вышел на улицу и устроил с ним драку. За молодого человека вступился ещё один пешеход. Через некоторое время автомобилист вернулся в машину без футболки и уехал, а его противники ушли.

Тэги: драка, водитель, пешеход
видео Baza.net

ТОП НЕДЕЛИ

Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде снова тушили речной вокзал
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом

Похожие новости

В Чагодощенском районе подрались доярка и водитель «Газели», оба получили штрафы за побои

Из-за драки мировому судье Вологодской области по судебному участку № 60 пришлось рассматривать сразу четыре взаимосвязанных дела 

1161
0

Житель Вологды пытался украсть бутылку спиртного из магазина и подрался с охранником

После он украл телефон у таксиста. Подозреваемого задержали росгвардейцы.

982
0

Вологжанин получил условный срок за драку с полицейским на избирательном участке

Происшествие случилось во время выборов в сентябре прошлого года

1251
0

В Соколе избиение девушки молодым парнем попало на камеры видеонаблюдения

Издевательства продолжались почти две минуты, пока девушку не отбили случайные прохожие

2913
0

Драка в баре на улице Чехова в Вологде произошла 1 января

Сотрудники вневедомственной охраны задержали трех вологжан. Одному из посетителей бара потребовалась помощь медиков

2825
0

В Вологде двое мужчин подрались, вспоминая службу в армии

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Один из них получил тяжкий вред здоровью, а второй — три года лишения свободы условно.

1889
0

Погром в сауне в Череповце устроил 40-летний мужчина

Сумма ущерба устанавливается

2108
0

В Череповце четверо пьяных мужчин устроили драку в сауне

Одного из них госпитализировали с подозрением на перелом рёбер

1241
0

За сломанный нос посетительницы администратор кафе заплатит 200 тысяч рублей

Драматическая история с дракой и тасканием за волосы случилась в череповецком кафе «Деревяшка»

1877
0

Буйный вологжанин отказался покидать сауну после окончания оплаченного времени

Мужчину пришлось выводить из заведения наряду вневедомственной охраны

1217
0

В областной больнице в Вологде ночью подрались двое мужчин

Инициатора драки доставили в отделение полиции

1873
0

Череповчанин в пьяной драке ударил собутыльника ножом

По горячим следам его задержали. Полицейские обратили внимание на то, что его руки были испачканы кровью.

1007
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мегафон признан лучшей мобильной сетью в России
На территории всей Вологодской области появятся оборудованные пляжи
В Белозерском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
В Вологодской области отменен беззаявительный порядок продления детских пособий
«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново
В Вологодском районе из-за грозы сразу несколько поселков осталось без электричества
Пожарные Череповца показали свою работу изнутри
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4216
0
07.07.2022 [БлогоVO]

Фотография из статьи 1970 года и современное состояние церкви в Поповке Каликинской

295
0
07.07.2022 [Обзор Прессы]

Казус Сизова

128
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика