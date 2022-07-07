В Кичменгско-Городецком районе ремонта единственного колодца в деревне Попово пришлось добиваться через суд

07.07.2022 [Общество]

В деревне Попово Кичменгско-Городецкого района жителям удалось добиться ремонта единственного колодца через прокуратору.

Прокуратура Кичменгско-Городецкого района Вологодской области провела проверку по обращению жительницы деревни Попово Кичменгско-Городецкого района о ненадлежащем водоснабжении. Заявление было принятого заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Алексеем Захаровым на личном приеме.

В ходе проверки было установлено, что колодец в деревне, который является единственным источником нецентрализованного водоснабжения находился в ненадлежащем состоянии.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» представление, которое рассмотрено, однако нарушения не устранены. В связи с изложенным прокурором района в суд направлен иск с требованием обязать муниципальное предприятие провести работы по очистке и дезинфекции колодца, обеспечить контроль качества воды, обустроить укрытие водозаборного сооружения.

Судом иск прокуратуры рассмотрен, требования удовлетворены в полном объеме. В рамках исполнения решения суда, администрацией района заключен контракт на ремонт колодца, осуществлена его чистка и дезинфекция, проведен анализ качества воды, установлено ее соответствие санитарным требованиям, колодец оборудован навесом. Сообщает прокуратура Вологодской области. 

Тэги: колодцы, вода

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