В Вологде увеличат объемы переработки макулатуры

07.07.2022 [Общество]

В Вологде начал работу пилотный проект «Бумаговорот» по увеличению объемов макулатуры, собранных для дальнейшей переработки на территории города. Его инициатором стал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Проект предполагает создание условий для утилизации и сдачи макулатуры, а также создание комплексной системы информационно-агитационных мероприятий среди горожан по вопросам переработки макулатуры.

Проект реализуется по принципам экономики замкнутого цикла. В обосновании данного проекта обращается внимание на то, что сбор ненужной бумаги и последующая ее продажа с каждым годом набирает популярность как вид предпринимательства, тем самым развивает актуальность вопроса по борьбе за сохранение природных ресурсов. В настоящее время собранные бумажные отходы (макулатура) принимают в 22-х пунктах большими и маленькими партиями. Принимающие организации в Вологде готовы забрать макулатуру прямо из дома или офиса при уменьшении стоимости 1 кг отходов на 1 рубль.

«В первую очередь сбором макулатуры и дальнейшей ее переработкой сейчас займется Администрация города и ее подведомственные учреждения. Наша задача — чтобы 100% макулатуры, образуемой в Администрации города, направлялось на переработку в качестве вторсырья», — рассказал заместитель начальника Департамента экономического развития Вологды Вадим Уханов.

Участниками проекта кроме Администрации города Вологды являются ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», Сухонский КБК, Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зеленый полюс».

В рамках проекта также предполагается проведение различных конкурсных мероприятий для населения с целью пропаганды сбора и передачи на переработку бумаги.

Напомним, что в этом году с 18 по 24 апреля в Вологде проходил Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди». В рамках него Администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Лига переработчиков макулатуры». В настоящее время она занимается строительством современного предприятия по сбору макулатуры и подготовке ее к переработке. Это инвестиционный проект. Новая база позволит собирать и отправлять на переработку на Сухонский КБК около 1 тысячи тонн макулатуры в месяц.

Тэги: макулатура

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