Стрит-арт художники украсили здание Центра писателя Белова в Вологде.

Эти рисунки создавались в рамках фестиваля «Палисад», который был приурочен к юбилейному Дню города в этом году.

– Совместная работа Ильи Новожилова (Вологда) и Степана Барнева (Москва), – опубликовал итоги работы на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что фестиваль стрит-арта объединил 26 художников из Вологодской области, Москвы, Белгорода, Краснодара, Новосибирска и других городов. В течение недели оформили 23 здания областной столицы.

Больше работ художников фестиваля вы можете увидеть в группе мероприятия в социальной сети.

Напомним, Центр писателя Василия Белова находится в Вологде на Щетинина, 5.

Основные задачи этого центра – сохранение, изучение и популяризация творческого наследия нашего земляка, знаменитого русского писателя Василия Белова. Сейчас центр – это структурное подразделение Централизованной библиотечной системы, которое объединяет в себе библиотеку, культурно-досуговый центр, выставочные и экспозиционные пространства. Фонд библиотеки составляет 7058 экземпляров. При комплектовании библиотечного фонда особое внимание уделяется произведениям вологодских авторов и книгам по краеведению.

В Центре писателя Белова проходят презентации книг вологодских авторов, литературные встречи с писателями, поэтами, художниками. Также проводятся беседы, викторины, выставки, интерактивные занятия, мастер-классы и городские конкурсы.