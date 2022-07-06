Жителя Белозерска будут судить за покушение на убийство знакомого

06.07.2022 [Происшествия]

В Белозерске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство знакомого.

Инцидент произошёл в квартире обвиняемого вечером 6 марта 2022 года. После совместного распития спиртного мужчина из личной неприязни напал с ножом на 37-летнего гостя и нанёс ему множественные удары по голове и туловищу.

«По версии следствия, смерть пострадавшего не наступила, поскольку ему своевременно была оказана медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: покушение на убийство, пьянка, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде снова тушили речной вокзал
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом
Чиновница из Чагодощенского района оказалась фигурантом уголовного дела за превышение полномочий

Похожие новости

В Великоустюгском районе будут судить мужчину, который стрелял из ружья по автомобилю знакомых

Его обвиняют в покушении на убийство трёх человек

1001
0

Житель Сокола получил 4,5 года колонии за покушение на убийство коллеги

С него также взыскали 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего

995
0

Жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой из ревности

Выяснилось, что после она также покушалась на убийство своего сожителя

1007
0

В Вологодском районе дачника будут судить за покушение на убийство соседа

В ходе расследования уголовного дела мужчина пояснил, что его дом постоянно подтапливало из-за канав, которые рыл потерпевший

1475
0

В Великом Устюге арестован мужчина, который обстрелял автомобиль знакомых

При допросе он «воздержался от дачи показаний»

1153
0

Житель Вологды из ревности напал с ножом на двоих собутыльников и сожительницу

Один из потерпевших скончался

1806
0

«Понял, что я натворил глупость»: житель Сокола подозревается в покушении на убийство коллеги

Возбуждено уголовное дело

1371
0

43-летний вологжанин напал с ножом на собутыльников

В обстоятельствах инцидента, произошедшего вечером 15 октября, разбираются следователи

2162
0

Житель Шекснинского района получил 7,5 лет колонии за покушение на убийство бывшей жены из ревности

Суд также взыскал с него полмиллиона рублей в пользу пострадавшей

866
0

В Череповце мужчину будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

Ночью 13 декабря 2020 года он связал и поджёг собутыльника

2062
0

Жителя Вологодского района осудили за причинение смертельной травмы и покушение на убийство

Ночью 18 ноября 2020 года он нанёс ножевые ранения двум потерпевшим, один из которых убежал с места происшествия и скончался от полученной травмы

1300
0

Житель Усть-Кубинского района отправится в колонию за покушение на убийство соседки

В сентябре 2020 года он выстрелили в голову потерпевшей из самодельного однозарядного пистолета, который нашёл в лесу

1303
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Белозерска будут судить за покушение на убийство знакомого
На променад-спектакли приглашает в июле вологодский «ОккервильТеатр»
Выставка вышивки Дины Теленковой откроется в Вологде 11 июля
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
Бывший замглавы Вологды стал главой правительства Херсонской области
В Роспотребнадзоре рассказали, что надо есть, чтобы сердце было здоровым
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4122
0
06.07.2022 [БлогоVO]

Свидетельство о жизни. Воспоминания моей мамы

147
0
05.07.2022 [Обзор Прессы]

Журналист представил свой вариант летописи эпохи

341
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика