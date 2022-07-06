Жителя Белозерска будут судить за покушение на убийство знакомого

В Белозерске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство знакомого.

Инцидент произошёл в квартире обвиняемого вечером 6 марта 2022 года. После совместного распития спиртного мужчина из личной неприязни напал с ножом на 37-летнего гостя и нанёс ему множественные удары по голове и туловищу.

«По версии следствия, смерть пострадавшего не наступила, поскольку ему своевременно была оказана медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.