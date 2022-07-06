МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области утром и днём 7 июля.

По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в связи с прохождением атмосферного фронта в большинстве районов пройдут грозы, местами ливни, град. Ожидается также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

ЦГМС также предупреждает о возможном росте загрязнения воздуха в Вологде.