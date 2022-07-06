МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля

06.07.2022 [Общество]

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области утром и днём 7 июля.

По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в связи с прохождением атмосферного фронта в большинстве районов пройдут грозы, местами ливни, град. Ожидается также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

ЦГМС также предупреждает о возможном росте загрязнения воздуха в Вологде.

«Населению рекомендуется сократить количество поездок на личном автотранспорте, не производить открытое сжигание на территории города», — говорится в сообщении на сайте центра.

Тэги: погода, предупреждение, МЧС, ливень, гроза, ветер
фото из группы "МЧС Вологодской области"

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