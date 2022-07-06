Бывший замглавы Вологды стал главой правительства Херсонской области

Бывший заместитель главы города Вологды Сергей Елисеев назначен главой правительства Херсонской области.

– Председателем Правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность Первого заместителя Председателя Правительства Калининградской области — руководителя аппарата Правительства Калининградской области. Проходит обучение в Высшей Школе Государственного Управления (ВШГУ), – сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 2014 по 2016 годы Сергей Елисеев работал помощником и заместителем главы города Вологды, начальником административного департамента. С 1993 по 2005 годы проходил службу в органах ФСБ России. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

