В Роспотребнадзоре рассказали, что надо есть, чтобы сердце было здоровым

6 июля – Всемирный день кардиолога. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал правила правильного питания, которым надо следовать, чтобы сердце было здоровым.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания занимают первую позицию в «антирейтинге» десяти ведущих причин смертности в мире. Сердце человека обеспечивает кровью почти 75 трлн клеток и делает в среднем 70 ударов в минуту, сокращаясь 100 тыс. раз в день, 3,6 млн раз в год и 2,5 млрд раз в течение жизни. Сердечная мышца рассчитана на долгий срок работы – при заботливом отношении может бесперебойно работать до 150 лет! Но, к сожалению, срок службы нашего «мотора» снижают различные факторы: стрессы, инфекционные заболевания, экология и, конечно, неправильное питание. Специалисты ВОЗ уверены, что 80% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы не допустить, если грамотно проводить профилактику. Врачи-кардиологи в своих рекомендациях постоянно подчеркивают: заболевания сердечно-сосудистой системы во многом можно предотвратить с помощью здорового и сбалансированного питания.

О каких правилах еще важно помнить, чтобы составить грамотный «сердечный» рацион:

1. Ешьте достаточно клетчатки.

Клетчатка не переваривается в организме, но способствует бесперебойной работе желудочно-кишечного тракта. Пищевые волокна, как губка, впитывают избыток «плохих» жиров и выводят их из организма, снижая риск развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых проблем. Для бесперебойной работы сердечно-сосудистой системы важно включать в рацион цельнозерновой хлеб, а также крупы. И, конечно, употреблять 400 г (5 порций) овощей и фруктов в день (это 25–30 г клетчатки).

2. Не забывайте о полезных жирах.

Для здоровья сердца важно сократить употребление трансжиров и добавить полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают стенки сосудов. Вещества содержатся в масле (оливковом, подсолнечном, кукурузном), жирной рыбе (скумбрии, сельди, лососе), орехах.

3. Следите за ежедневным потреблением соли.

Норма – около 5 г в день, в то время как в России эта цифра в среднем составляет примерно 14 г. А ведь от количества соли в рационе напрямую зависит состояние здоровья – избыток приводит к повышению артериального давления и, как следствие, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Совсем отказываться от соли не стоит, но не нужно и досаливать блюда каждый раз – лучше используйте специи для усиления вкуса пищи.

4. Ограничьте количество сахара в рационе.

Любовь к сладкому может привести к увеличению массы тела, а следовательно, к возрастанию риска развития сахарного диабета. При сахарном диабете поражаются мелкие сосуды, поэтому примерно 80% пациентов погибают от инфарктов, инсультов, периферического атеросклероза и связанных с ним проблем. Стоит исключить сладкую газировку, не добавлять много сахара в чай или кофе. Разумная норма сладкого: не более 50 г сахара в день – добавленного или изначально содержащегося в продуктах.

5. Попрощайтесь с простыми углеводами.

Снижение избыточного потребления простых углеводов – одна из важных задач здорового питания. Они дают нам быструю, но недолговечную энергию и вызывают формирование лишних жировых отложений – фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К простым углеводам относятся, например, сахар и выпечка из рафинированной муки. Злоупотреблять ими точно не стоит. А сложные углеводы расщепляются в крови постепенно, давая длительное и равномерное чувство сытости. Это крупы, овощи, зерновые и боровые. Выбирайте их, и ваше сердце скажет спасибо.