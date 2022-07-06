Вологжанка Анастасия Ленок завоевала бронзовую медаль Первенства России по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет.



Соревнования стартовали накануне в Чебоксарах.



Анастасия Ленок, представительница СШОР "Витязь", в финале дистанции 100 метров показала результат 11,04 секунды, что позволило ей занять третье место. Всего одну сотую секунды вологжанка уступила серебряному призеру, Анне Вайталовой из Волгоградской области. Победу же на этой дистанции одержала петербуженка Варвара Абахина с результатом 11,98 сек.



Первенство России для спортсменов не старше 20 лет завершится 7 июля.