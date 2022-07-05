Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в июле
Городской фестиваль «ЭкоПарк» пройдет:
- 14 июля с 18:30 до 19:30 в селе Молочное,
- 19 июля с 18:30 до 19:30 на площади Федулова.
В «ЭкоПарке» по сложившейся традиции примут участие сразу несколько экологических организаций.
Помимо этого, общество защиты животных «Велес» сообщает о сборах вторсырья:
- 14 июля с 18:30 до 19:30 в селе Молочное, Шмидта, 11 (в рамках «Экопарка»),
- 14 июля с 18:30 до 19:30 в поселке Майский у ДК,
- 19 июля с 18:30 до 19:30 у ДК ПЗ (в рамках «ЭкоПарка»),
- 21 июля с 18:30 до 19:30 "Бригантина", Чернышевского, 116,
- 26 июля с 18:30 до 19:30 Карла Маркса, 105, «АртРыба» у ТЦ «Апельсин»,
- 28 июля с 18:30 до 19:30 Новгородская. 23, Почта напротив ТЦ «Мармелад».
Подробный перечень собираемого вторсырья – на афишах ниже.