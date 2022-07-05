Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в июле

05.07.2022 [Общество]

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в июле

Городской фестиваль «ЭкоПарк» пройдет:

  • 14 июля с 18:30 до 19:30 в селе Молочное,
  • 19 июля с 18:30 до 19:30 на площади Федулова.

В «ЭкоПарке» по сложившейся традиции примут участие сразу несколько экологических организаций.

Помимо этого, общество защиты животных «Велес» сообщает о сборах вторсырья:

  • 14 июля с 18:30 до 19:30 в селе Молочное, Шмидта, 11 (в рамках «Экопарка»),
  • 14 июля с 18:30 до 19:30 в поселке Майский у ДК,
  • 19 июля с 18:30 до 19:30 у ДК ПЗ (в рамках «ЭкоПарка»),
  • 21 июля с 18:30 до 19:30 "Бригантина", Чернышевского, 116,
  • 26 июля с 18:30 до 19:30 Карла Маркса, 105, «АртРыба» у ТЦ «Апельсин»,
  • 28 июля с 18:30 до 19:30 Новгородская. 23, Почта напротив ТЦ «Мармелад».

Подробный перечень собираемого вторсырья – на афишах ниже.
 
 

Тэги: вторсырье, акция, благотворительная акция

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