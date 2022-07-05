Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в июле

Городской фестиваль «ЭкоПарк» пройдет:

14 июля с 18:30 до 19:30 в селе Молочное,

с 18:30 до 19:30 в селе Молочное, 19 июля с 18:30 до 19:30 на площади Федулова.

В «ЭкоПарке» по сложившейся традиции примут участие сразу несколько экологических организаций.

Помимо этого, общество защиты животных «Велес» сообщает о сборах вторсырья:

14 июля с 18:30 до 19:30 в селе Молочное, Шмидта, 11 (в рамках «Экопарка»),

с 18:30 до 19:30 в селе Молочное, Шмидта, 11 (в рамках «Экопарка»), 14 июля с 18:30 до 19:30 в поселке Майский у ДК,

с 18:30 до 19:30 в поселке Майский у ДК, 19 июля с 18:30 до 19:30 у ДК ПЗ (в рамках «ЭкоПарка»),

с 18:30 до 19:30 у ДК ПЗ (в рамках «ЭкоПарка»), 21 июля с 18:30 до 19:30 "Бригантина", Чернышевского, 116,

с 18:30 до 19:30 "Бригантина", Чернышевского, 116, 26 июля с 18:30 до 19:30 Карла Маркса, 105, «АртРыба» у ТЦ «Апельсин»,

с 18:30 до 19:30 Карла Маркса, 105, «АртРыба» у ТЦ «Апельсин», 28 июля с 18:30 до 19:30 Новгородская. 23, Почта напротив ТЦ «Мармелад».

Подробный перечень собираемого вторсырья – на афишах ниже.



