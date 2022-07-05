Интерактивная экскурсия «История одной рукописи» пройдет в Вологде 9 и 23 июля

05.07.2022 [Культура]

Интерактивная экскурсия «История одной рукописи» пройдет в Вологде 9 и 23 июля.

Это будет погружение в историю страны и города Вологды через изучение дневника вологодской гимназистки Лизы Измайловой, написанного в 1914-1923 годах.

– Интерактивное погружение в проект «Прошло 100 лет: мы изменились?» позволит увидеть Вологду начала XX века глазами гимназистки Лизы и узнать, чем жила молодёжь того времени, о чем она мечтала. Как проводила время? Чем интересовалась? – говорится в анонсе мероприятия.

Сейчас в музее «Дом купца Самарина» идет работа над выставкой по страницам дневника Лизы Измайловой. Участники интерактивной экскурсии не только познакомятся с содержанием и судьбой рукописи, но и создадут материалы, которые войдут в будущую экспозицию музея. 

Начало экскурсии 9 и 23 июля в 13:00 в музее «Дом купца Самарина» по адресу: Вологда, Советский проспект, 16А.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсия, история, Вологда

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