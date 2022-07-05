В Вологодском районе в три школы по нацпроекту закупили квадрокоптеры, которые потом не использовали

05.07.2022 [Общество]

В Вологодском районе в три школы закупили квадрокоптеры в рамках национального проекта «Образование». Однако в школах не стали их использовать.

Прокуратура Вологодского района провела проверку соблюдения образовательными учреждениями района законодательства при реализации нацпроекта. В ходе проверки было установлено, что три школы Вологодского района не смогли внедрить в учебный процес квадрокоптеры, закупленные по нацпроекту. Образовательный процесс в МБОУ ВМР «Огарковская средняя школа им. М. Г. Лобытова», МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа», МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа им. А. Ф. Клубова» был построен без учета их активного использования в образовательных целях. 

Также в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации образовательными организациями не принято своевременных мер к постановке на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта приобретенных квадрокоптеров. 

По результатам проверки, в целях устранения выявленных нарушений закона, прокурором района в адрес председателя Комитета по образованию и культуре администрации Вологодского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, нарушения устранены, образовательными учреждениями приняты меры по постановке квадрокоптеров на учет, работа с ними включена в образовательные программы.

Тэги: квадрокоптеры

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