В Вологде двое мигрантов без документов пытались убежать от полицейских

05.07.2022 [Общество]

В Вологде полицейские задержали мигрантов, оказавших им сопротивление.

В конце июня 2022 года правоохранители выявили на одной из строек шестерых иностранцев, которые работали без соответствующих разрешительных документов. Каждого из них оштрафовали на 2000 рублей и мужчины пообещали, что больше не станут нарушать закон, но на следующий день двое из них вернулись к работе.

«Полицейским стало известно, что мигранты вернулись на объект и провели повторную проверку. При этом нарушители явно не ожидали вновь увидеть сотрудников полиции. После секундного замешательства они бросили инструмент и попытались скрыться. Непродолжительное преследование завершилось задержанием, в ходе которого иностранные граждане отказывались подчиняться и оказывали сопротивление», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На задержанных составили протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Суд назначил одному из нарушителей наказание в виде 10 суток административного ареста, второму — 12 суток административного ареста.

Тэги: мигранты, сопротивление, протоколы, арест

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