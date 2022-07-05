Три бронзовых медали завоевали вологодские каратисты на Всероссийских соревнованиях «Кубок Каспии 2022»

05.07.2022 [Спорт]

Три бронзовых медали завоевали вологодские каратисты на Всероссийских соревнованиях «Кубок Каспии 2022», которые прошли в Республике Дагестан с 1 по 4 июля.

Всего в турнире приняли участие более 500 спортсменов из 18 регионов России.

Вологодские каратисты, Аня Макарова, Фёдор Гукасян и Дмитрий Белых трижды доходили до полуфиналов в своих весовых категориях, завоевав в итоге бронзовые медали.

Тэги: каратэ

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