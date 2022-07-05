Череповецкий район накрыл шторм

Шторм накрыл Череповецкий район. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Водителям на трассах пришлось останавливать автомобили на обочине и пережидать ливень.



Так, например, произошло в Нелазском. Где остановилось сразу более десяти машин, так как передвигаться можно только по приборам, видимость не дальше метра.

По данным Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на территории Вологодской области прогнозируется переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь (преимущественно по востоку). В отдельных районах гроза, ночью с градом. Ветер З, ЮЗ 6-11 м/с, ночью при грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +23, +28°.