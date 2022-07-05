Общественный совет Вологды увеличил свой состав и начал работу

Конференция Общественного совета прошла в областной столице. На мероприятии подвели итоги работы за 2021-2022 гг., а также озвучили списки нового состава Общественного совета. В него вошли 35 человек из различных сфер жизнедеятельности Вологды. Поблагодарил за работу состав 2021 года и сказал напутственные слова новому созыву Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Вот уже 12 лет общественники включаются в решение самых актуальных городских вопросов. Перед старым созывом Общественного совета стояли серьезные вызовы. Совместно с представителями Администрации и вологжанами члены Общественного совета в 2022 году обсудили такие значимые вопросы как питание в детских садах и школах, рекультивация полигона на ул. Мудрова, проект первого в России муниципального экологического стандарта, проект по озеленению «Зеленый каркас», вопросы, связанные с благоустройством городских территорий и многие другие. Для нас важно получать обратную связь, поэтому члены Общественного совета – это горожане и профессионалы своего дела, люди, которые имеют уважение в своем коллективе. Впереди у нас еще много задач, которые необходимо решать сообща. Для этого Общественный Совет города Вологды обновив свои ряды на 43% вновь встал на позицию отстаивания интересов вологжан. Работа предстоит серьезная», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, что в этом году порядок формирования Совета был изменен. Корректировки были сделаны по предложению Мэра Вологды Сергея Воропанова и согласованию с представителями экспертного органа. В соответствии с новым положением в составе Общественного совета будут работать 35 представителей. Глава и Мэр города определили по 10 человек. 10 членов нового состава выбрали из представителей НКО на конкурсной основе. Еще пять активных представителей прошлого состава, получив звание «Почетный член Общественного совета города», автоматически перешли в новый состав Общественного совета. Ими стали Почетный гражданин Владимир Шепель (Ассоциация юристов России), журналист Юлия Головкина, Максим Васильев (ТОС «Горький»), Антон Седов (ТОС «Предтеченский»). Юрий Тарасов (генеральный директор АО СтарТ-Плюс). Последний был единогласно выбран Председателем обновленного Общественного совета на второй год. Его заместителем стал председатель ТОС «Предтеченский» Антон Седов, также неоднократно занимавший этот пост.

«На мой взгляд, для нового созыва остается достаточно большой план работы: развитие экологических практик, реализация федеральных и областных программ, благоустройство общественных пространств. В следующем году ожидаем преображение парка Ветеранов труда, поступательное внедрение комплексной схемы организации дорожного движения и, конечно, воплощение в жизнь инициатив жителей в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». Выше перечисленные вопросы, считаю, необходимо продолжать контролировать новому составу Общественного совета города Вологды, что бы все работы были выполнены качественно и в срок», - отметил председатель Общественного совета города Вологды Юрий Тарасов.

В новый состав Общественного совета города Вологды вошли представители общественных организаций различной направленности, ТОСов, медиасферы, дополнительного образования, юридической, медицинской, духовной и спортивной сферы, предприниматели.

«Для меня очень почетно стать новым членом Общественного совета города. Я – художник, и соответственно, визуал. Я, наверное, буду включаться в дела, которые отвечают за визуальный облик города. Обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы сделать свой любимый город еще лучше», – сказал художник, член Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз художников России» Олег Иванов.

За прошедший сезон работы общественники провели 37 совещаний и рассмотрели более 30 актуальных вопросов. Они обсуждали проекты Экологического стандарта города, дизайн-кода Вологды и благоустройства общественных пространств, организации школьного и дошкольного питания; обеспечения безопасности детей и их организация в летний период; новогоднее и цветочное украшение областной столицы; организацию дорожного движения и другое.

Общественный совет в Вологде был создан в 2010 году. Его главная цель — обеспечить постоянное взаимодействие и социальное партнерство органов местного самоуправления Вологды с общественностью. В его составе работают комиссии по экономике, градостроительству, социальной политике, мониторингу госзакупок и по делам молодежи. В ближайшее время состоятся заседания комиссий, где будут выбраны их председатели и заместители, а также намечен план работы на ближайший год