В Вологде работник турфирмы обманул клиентку на 105 тысяч рублей

05.07.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 29-летнего работника турфирмы, обманувшего клиентку.

43-летняя потерпевшая рассказала, что решила провести отпуск на море и обратилась для этого в турагентство. Обсудив детали поездки и согласившись на условия менеджера, женщина заплатила за тур 105 тысяч рублей. В день отъезда выяснилось, что транспортной компании не поступила плата за её перевозку к месту отдыха.

Задержанный пояснил, что женщина просила его подобрать тур в восточные страны, но он убедил её провести отпуск на российском курорте.

«Получив деньги, подозреваемый подобрал вологжанке самый бюджетный вариант отдыха за 40 тысяч рублей, не сообщив об этом женщине, при этом, не оплатив проезд к месту отдыха. Остальные деньги, в размере 65 тысяч, злоумышленник потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, турфирмы, работники, отпуск, курорты

ТОП НЕДЕЛИ

Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
«Мы как будто полностью обнулены»: беженец из Мариуполя рассказал, как оказался в Вологде
Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
В Вологде снова тушили речной вокзал
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом

Похожие новости

В Вологде мошенник забрал у пенсионерки 200 тысяч рублей

19-летнего подозреваемого задержали полицейские

428
0

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора АО «Дед Мороз»

По данным прокуратуры, бывший руководитель АО «Дед Мороз» Татьяна Муромцева обвиняется в совершении 24 преступлений

1803
0

Гадалка выманила у череповчанки почти 66 000 рублей

За эти деньги неизвестная мошенница обещала снять порчу и защитить женщину от неприятностей

1048
0

Череповчанин купил 2 кг соли за 120 000 рублей

За эту сумму мужчина хотел приобрести видеокарту через сайт бесплатных объявлений

1469
0

В Кириллове двух мошенниц, подменивших деньги пенсионерки поддельными банкнотами, приговорили к исправительным работам

Сумма ущерба от их действий составила 57 тысяч рублей

971
0

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы

По предварительным данным, украдено около 10 миллионов рублей

1582
0

В Череповце таксист обманул пенсионера на 8000 рублей

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

1531
0

В Грязовце возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника сферы закупок учреждения соцобслуживания

34-летнюю женщину подозревают в мошенничестве и присвоении средств

1340
0

Создатель КПК «Семейные ценности» отправится в колонию за хищение у вкладчиков более 10 миллионов рублей

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима

1339
0

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Дед Мороз» и бывшего депутата Татьяны Муромцевой

Её обвиняют в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении и отмывании денежных средств

3792
0

В Череповце племянница тайно оформила на тётю кредит

Теперь 20-летней девушке грозит уголовное наказание за мошенничество

955
0

В Вологде двое мошенников забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей

Их задержали полицейские

1095
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка живописи и кружева Евгении Марочко открылась в Вологде
Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в июле
В Вологде двое мигрантов без документов пытались убежать от полицейских
Интерактивная экскурсия «История одной рукописи» пройдет в Вологде 9 и 23 июля
Фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни» пройдет в Вологодской области 9 июля
Общественный совет Вологды увеличил свой состав и начал работу
Череповецкий район накрыл шторм
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4024
0
05.07.2022 [БлогоVO]

Разметки у автовокзала так и нет

401
0
05.07.2022 [Обзор Прессы]

Журналист представил свой вариант летописи эпохи

79
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика