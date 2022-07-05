В Вологде работник турфирмы обманул клиентку на 105 тысяч рублей

В Вологде полицейские задержали 29-летнего работника турфирмы, обманувшего клиентку.

43-летняя потерпевшая рассказала, что решила провести отпуск на море и обратилась для этого в турагентство. Обсудив детали поездки и согласившись на условия менеджера, женщина заплатила за тур 105 тысяч рублей. В день отъезда выяснилось, что транспортной компании не поступила плата за её перевозку к месту отдыха.

Задержанный пояснил, что женщина просила его подобрать тур в восточные страны, но он убедил её провести отпуск на российском курорте.

«Получив деньги, подозреваемый подобрал вологжанке самый бюджетный вариант отдыха за 40 тысяч рублей, не сообщив об этом женщине, при этом, не оплатив проезд к месту отдыха. Остальные деньги, в размере 65 тысяч, злоумышленник потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.