Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь

05.07.2022 [Общество]

Вологодский областной суд рассмотрел жалобу жительницы Череповца на постановление городского суда от 18 марта 2022 по делу о дискредитации российской армии.

В решении областного суда говорится, что 18 марта девушка нанесла на снег на асфальте с помощью аэрозольных баллончиков бирюзовой, зеленой и серой краски надписи. Это были пацифистские призывы, а также цитата из Библии — шестая заповедь. Инспектором отдела по исполнению административного законодательства УМВД в отношении девушки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП. Постановлением судьи Череповецкого городского суда она была признана виновной, ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Девушка обжаловала решение в апелляции. Она сослалась на отсутствие в ее действиях состава административного правонарушения, нарушение ее права на свободу мнений, гарантированное Конституцией РФ, и попросила постановление отменить, а производство по делу прекратить. Кроме того, череповчанка указала на то, что размер административного штрафа является необоснованно завышенным. Вологодский областной суд с ней не согласился. 

«Действия [девушки] квалифицированы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами названного Кодекса и подлежащего применению законодательства. Смысл надписей: ****, „Мир“, „Не убий“, **** в связи с событиями на Украине верно расценен судом первой инстанции как дискредитация использования Вооруженных сил Российской Федерации, которые участвуют не в войне, а проводят спецоперацию в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в решении. 

Рассматривавший дело судья Евгений Медведчиков также пояснил, что материалы дела об административном правонарушении не содержат сведений, указывающих на то, что череповчанка до начала использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР «открыто выражала гуманистическую, пацифистскую антимилитаристскую, антивоенную позицию, состояла в антимилитаристских и антивоенных общественных объединениях и движениях, занималась общественной деятельностью, направленной против войн и насилия».

«Время и место совершения действий по нанесению вышеуказанных надписей, их содержание, желание [девушки] противопоставить свою позицию действиям лиц, которые днем на площади Революции поддерживали спецоперацию в ДНР и ЛНР, указанием на недопустимость войны, которую Российская Федерация не ведет, свидетельствует о намерении дискредитировать вооруженные силы России, умалить их авторитет, подорвать доверие к ним и исказить задачи их использования в ДНР и ЛНР. Вопреки суждениям автора жалобы право на свободу выражения мнения не является абсолютным», — говорится в решении.

В итоге постановление Череповецкого городского суда было оставлено без изменения.

**** скрыты слова, которые не являются оскорблением или матом

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Тэги: дискредитация, военная спецоперация

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