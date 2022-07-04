Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции

9-летний мальчик, который на днях попал в ДТП со своей мамой, скончался на руках врачей.

Как сообщил 4 июля футбольный клуб «Олимп» из поселка Майский Вологодского района, воспитанником которого был ребенок, после аварии мальчика вертолетом экстренно доставили в Москву с отеком головного мозга.